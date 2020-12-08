События

12:12 08.12.2020

ОП разместит на одном из своих этажей аналитическую площадку реформ - советник премьера

2 мин читать
ОП разместит на одном из своих этажей аналитическую площадку реформ - советник премьера

Офис президента Украины (ОП) на одном из своих этажей разместит аналитическую площадку - центр для наработки стратегий по ряду дискуссионных тем, сообщил советник премьер-министра Кирилл Криволап, который также является исполнительным директором Центра экономического восстановления, который служит платформой для создания Национальной экономической стратегии-2030.

"Сейчас в ОП один из этажей зачищается - там идет ремонт для того, чтобы стратегическая площадка состоялась уже на базе ОП и двигалась дальше. Всем удобно, когда все ветви власти координируются на одной платформе", - сказал он в ходе конференции "Как перезагрузить рынок капитала" 7 декабря.

По его словам, площадка будет продолжением экспертной дискуссии, которая была начата для наработки Национальной экономической стратегии-2030.

Принятый парламентом президентский закон о поддержке бизнеса на время локдауна является наработкой такого аналитического центра, указал Криволап.

Подписанный президентом закон №1071-IX, в частности, предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть заработной платы вследствие введения карантина, а также физическим лицам-предпринимателям, потерявшим часть дохода.

"В пятницу парламент принял пакет краткосрочной поддержки (...) Сейчас мы работаем на средне- и долгосрочными мерами относительно авиации, сферы услуг, которые страдают вдолгую", - пояснил Криволап.

Помимо этого, в дальнейшем центр будет сфокусирован на тех реформах, относительно которых еще нет консенсуса.

"Пенсионная реформа, фондовый рынок, альтернативные финансы, международный финансовый центр - это те вещи, по которым все еще идут дискуссии. Мы предложили собрать в одном месте людей, которые находятся в авангарде этих идей, и зафиксировать по итогам встречи документ - такую "фотографию" положения дел (по этим дискуссионным темам - ИФ)", - сказал исполнительный директор Центра экономического восстановления.

Теги: #опу #площадка #проект
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:09 05.12.2020
Татаров о пикетах с требованием его отставки: Моя позиция неизменна - только украинские интересы

Татаров о пикетах с требованием его отставки: Моя позиция неизменна - только украинские интересы

19:00 02.12.2020
Кабмин готовит проект массового тестирования на COVID-19 в областных центрах и крупных городах – Шмыгаль

Кабмин готовит проект массового тестирования на COVID-19 в областных центрах и крупных городах – Шмыгаль

19:42 01.12.2020
Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - ОПУ

Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - ОПУ

11:49 27.11.2020
Экс-советнику руководителя Офиса президента Уманскому были предоставлены возможности доносить любую информацию руководству государства – Ермак

Экс-советнику руководителя Офиса президента Уманскому были предоставлены возможности доносить любую информацию руководству государства – Ермак

10:44 21.11.2020
Милованов сообщил, что работает внештатным советником руководителя Офиса президента

Милованов сообщил, что работает внештатным советником руководителя Офиса президента

18:05 20.11.2020
В Офисе президента признают недостаток коммуникации центральной власти с мэрами

В Офисе президента признают недостаток коммуникации центральной власти с мэрами

12:17 27.10.2020
Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны

13:41 16.10.2020
Актуализация Будапештского меморандума позволит Украине создать более прочные переговорные позиции для возвращения всех оккупированных территорий – ОПУ

Актуализация Будапештского меморандума позволит Украине создать более прочные переговорные позиции для возвращения всех оккупированных территорий – ОПУ

11:50 16.10.2020
Народ должен выразить свое мнение о легализации медицинского применения каннабиса, иначе решения может не быть еще много лет – ОПУ

Народ должен выразить свое мнение о легализации медицинского применения каннабиса, иначе решения может не быть еще много лет – ОПУ

10:45 16.10.2020
Голосов "Слуги народа" не хватит для сокращения численности Рады до 300, этот пункт включен в общенациональный опрос для убеждения политиков – ОПУ

Голосов "Слуги народа" не хватит для сокращения численности Рады до 300, этот пункт включен в общенациональный опрос для убеждения политиков – ОПУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали 10811 случаев инфицирования Covid-19 – Степанов

Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время карантина

Международные партнеры должны участвовать в процессе полной перезагрузки судебной системы Украины – Кулеба

Нацполиция отказала НАБУ в подаче Бахматюка в базы Интерпола – источник

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай и Непал согласовали высоту Эвереста - 8848,86 метра

Морозная погода к четвергу начнет сменяться более теплым воздухом

КС возобновил заседания почти в полном составе

Потенциал Винницкой области будет презентован в Израиле – встреча посла Корнийчука с мэром Моргуновым

В Киеве за сутки 1475 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека

До середины 2021 в Украине будет создано почти 500 центров предоставления админуслуг - посол ЕС

Более 40% иностранных студентов выбрали вузы Украины из-за качества обучения - МОН

Воздушные силы ВСУ получили еще один модернизированный истребитель МИГ-29МУ1

Австралийцам запретили выезжать за границу до марта

Три человека погибли в ДТП в Хмельницкой области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА