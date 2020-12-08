ОП разместит на одном из своих этажей аналитическую площадку реформ - советник премьера

Офис президента Украины (ОП) на одном из своих этажей разместит аналитическую площадку - центр для наработки стратегий по ряду дискуссионных тем, сообщил советник премьер-министра Кирилл Криволап, который также является исполнительным директором Центра экономического восстановления, который служит платформой для создания Национальной экономической стратегии-2030.

"Сейчас в ОП один из этажей зачищается - там идет ремонт для того, чтобы стратегическая площадка состоялась уже на базе ОП и двигалась дальше. Всем удобно, когда все ветви власти координируются на одной платформе", - сказал он в ходе конференции "Как перезагрузить рынок капитала" 7 декабря.

По его словам, площадка будет продолжением экспертной дискуссии, которая была начата для наработки Национальной экономической стратегии-2030.

Принятый парламентом президентский закон о поддержке бизнеса на время локдауна является наработкой такого аналитического центра, указал Криволап.

Подписанный президентом закон №1071-IX, в частности, предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть заработной платы вследствие введения карантина, а также физическим лицам-предпринимателям, потерявшим часть дохода.

"В пятницу парламент принял пакет краткосрочной поддержки (...) Сейчас мы работаем на средне- и долгосрочными мерами относительно авиации, сферы услуг, которые страдают вдолгую", - пояснил Криволап.

Помимо этого, в дальнейшем центр будет сфокусирован на тех реформах, относительно которых еще нет консенсуса.

"Пенсионная реформа, фондовый рынок, альтернативные финансы, международный финансовый центр - это те вещи, по которым все еще идут дискуссии. Мы предложили собрать в одном месте людей, которые находятся в авангарде этих идей, и зафиксировать по итогам встречи документ - такую "фотографию" положения дел (по этим дискуссионным темам - ИФ)", - сказал исполнительный директор Центра экономического восстановления.