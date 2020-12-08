Потенциал Винницкой области будет презентован в Израиле – встреча посла Корнийчука с мэром Моргуновым

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и мэр Винницы Сергей Моргунов определили мероприятия по презентации экономического и инвестиционного потенциала Винницкой области для израильских инвесторов, сообщается на странице Посольства Украины в соцсети Facebook.

"В рамках онлайн встречи стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества между Украиной и Израилем в экономической сфере, в частности, в сельскохозяйственной (экспорт агропродукции, совместные исследования) и промышленной отраслях. Посол и городской голова также договорились провести совместные мероприятия по презентации в Израиле экономического и инвестиционного потенциала Винницкой области", - говорится в сообщении.

В Посольстве также отметили, что были обсуждены возможности внедрения в Виннице израильских технологий Smart City.

"В качестве перспективного направления взаимовыгодного сотрудничества было определено привлечение израильских инновационных компаний к работе действующих в Виннице двух инновационно-технологических парков. Во время разговора собеседники также определили направления сотрудничества в сфере образования, культуры и медицинского туризма", - подчеркивается в сообщении.