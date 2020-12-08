События

11:02 08.12.2020

В Киеве за сутки 1475 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека

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В Киеве за сутки 1475 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека

В столице за прошедшие сутки еще у 1475 человек выявили коронавирус, 23 жителя Киева умерли, 557 – выздоровели, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Еще 1475 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1464 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 82 810", - написал Кличко на странице в Faceboоk.

Он отметил, что заболели 833 женщины, 563 мужчины, 40 девочек от 1 до 17 лет и 39 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет. Также заболевание выявили, в частности, у 57 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Также выздоровели за минувшие сутки 557 человек. Всего коронавирус преодолели 25 767 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 248, в Днепровском – 203 и в Дарницком районе - 198 случаев", - добавил мэр.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 10 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 12 860 человека, умерли 195 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Теги: #киев #covid_19 #статистика
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