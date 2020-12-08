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10:58 08.12.2020

До середины 2021 в Украине будет создано почти 500 центров предоставления админуслуг - посол ЕС

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До середины 2021 в Украине будет создано почти 500 центров предоставления админуслуг - посол ЕС

До середины 2021 года в рамках программы "ULEAD c Европой" в Украине будет создано 489 центров предоставления административных услуг, сообщил посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

"За пять лет активного внедрения направления по улучшению административных услуг эта программа (ULEAD c Европой - ИФ) достигла значительных результатов: 562 громады с общим населением около 9,5 млн человек стали партнерами по созданию центров административных услуг. До середины 2021 года будет создано 489 таких центров при помощи программы. 1300 точек доступа к админуслугам будет создано в ближайшие годы", - сказал Маасикас на онлайн-конференции "Достижения и вызовы в сфере административных услуг 2020-2021" во вторник.

По его словам, программа ULEAD c Европой также поддерживает инфраструктуру, в рамках программы создано систему электронного взаимодействия "Трембита", которая облегчает предоставление электронных услуг громадам и субъектам хозяйствования, и 124 сервис-центра поддержанные программой "ULEAD", получили такой доступ.

"Если говорить о будущем в сфере улучшения качества услуг, то ключевые вызовы такие: создание необходимой инфраструктуры в громадах, передача функций по предоставлению услуг с районного уровня громадам. Потому мы призываем украинскую власть делать дальнейшие шаги в развитии доступных и качественных услуг в соответствии с европейскими стандартами. В частности, призываем принять законопроект 4383, он имеет целью сделать плату за услуги прозрачной и доступной. Это поможет предотвратить местную коррупцию и усилить прозрачность", - подчеркнул посол ЕС.

Кроме того, отметил Маасикас, ЕС призывает правительство Украины поддержать новосозданные громады путем финансирования создания центров предоставления административных услуг для обеспечения доступа к услугам.

Теги: #ес #центры #админуслуги
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