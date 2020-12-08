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10:50 08.12.2020

Более 40% иностранных студентов выбрали вузы Украины из-за качества обучения - МОН

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Более 40% иностранных студентов выбрали вузы Украины из-за качества обучения - МОН

43,5% иностранных студентов выбрали высшие учебные заведения Украины из-за качества обучения, свидетельствует исследование Министерства образования и науки.

"43,5% респондентов ответили, что выбрали высшие учебные заведения Украины, потому что их устраивает качество обучения", - говорится в результатах маркетингового исследования привлекательности украинского высшего образования для иностранных граждан, которое опубликовано Минобразования.

Отмечается, что стоимость обучения была причиной выбора обучения в Украине для 40-60% респондентов. 35% опрошенных выбрали украинское образование из-за легкости признания диплома на родине, а 42% - из-за желания учиться в одной из европейских стран.

На вопрос "Как вы подавали документы на получение приглашения на обучение?" 73,03% ответили, что воспользовались услугами рекрутинговых компаний, и только 1,12% непосредственно работали с сайтом вуза, который выбрали для обучения.

На вопрос "Как вы узнали об Украине?" ответы были следующими: 50,7% ответили, что по совету друзей, 30,7% - через частную рекрутинговую компанию и 5,2% - через сайт.

На вопрос о препятствиях, с которыми сталкиваются иностранные студенты, 72,3% заявили, что имели проблемы с получением виз и других разрешительных документов для прибытия в Украину.

Учитывая результаты проведенного исследования, Украинским государственным центром международного образования предлагаются следующие мероприятия: упрощение и ускорение процедуры получения виз на обучение; увеличение консульских представительств в странах, которые имеют заинтересованность в образовательных услугах украинских вузов; обеспечение свободного выбора языка обучения для иностранных граждан в соответствии с образовательными возможностями украинских вуза; создание на государственном уровне Ассоциации выпускников украинских вузов; обеспечение высокого уровня качества образовательных услуг с расширением спектра образовательных возможностей украинских вузов в соответствии с запросами рынка и развития технологий.

Исследование проводилось Минобразования с июля по август 2020 года совместно с Украинским государственным центром международного образования и Харьковским национальным экономическим университетом. В нем приняли участие иностранные студенты со всей Украины.

Теги: #мон #иностранцы #студенты
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