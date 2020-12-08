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10:05 08.12.2020

Австралийцам запретили выезжать за границу до марта

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Австралийцам запретили выезжать за границу до марта

Власти Австралии из-за пандемии коронавируса продлили запрет на путешествия за границу и круизы еще на три месяца, сообщает портал The New Daily со ссылкой на австралийского министра здравоохранения Грега Ханта.

"Экстренный период биологической безопасности в соответствии с актом о биобезопасности 2015 года будет продлен на дополнительные три месяца", - приводит портал заявление Ханта.

Запрет на выезд из Австралии должен был истечь 17 декабря. Теперь он продлится по меньшей мере до 17 марта.

"Австралия не будет полностью в безопасности, пока международное сообщество не будет в безопасности. Риски за границей огромны, если мы не будем поддерживать эти важные меры, мы не будем защищать австралийцев", - сказал министр здравоохранения.

Во вторник в Австралии зарегистрировали только один местный случай заражения коронавирусом. Всего в стране сейчас болеют 42 человека. В Виктории, эпицентре эпидемии в Австралии, нет новых случаев заражения уже 39 дней. Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом почти 28 тыс. человек, умерли 908.

Теги: #австралия #запрет #выезд
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