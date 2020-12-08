Три человека погибли в ДТП в Хмельницкой области

В понедельник, 7 декабря, в 23:56 в Службу спасения поступило сообщение о том, что вблизи села Кривчик Дунаевецкого района Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Volkswagen Passat В5.

"Как выяснилось, на момент ДТП в салоне автомобиля находилось четверо граждан. На месте происшествия спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали из искореженного автомобиля трех погибших: 46-летнего водителя, и двух пассажирок 50 и 55 лет, еще один 47-летний пассажир, после осмотра медиками, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС Украины во вторник утром.

Чтобы предотвратить вероятное возгорание, спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля от питания. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.