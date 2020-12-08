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09:18 08.12.2020

Канада получит вакцины от Pfizer на следующей неделе - Трюдо

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Канада получит вакцины от Pfizer на следующей неделе - Трюдо

Первые дозы вакцины производства компании Pfizer Inc. от коронавируса COVID-19 будут доставлены в Канаду на следующей неделе, а к концу месяца ожидается поставка еще почти 250 тыс. доз, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"К концу декабря к нам прибудут 249 тыс. доз вакцины Pfizer. Министерство здравоохранения Канады одобрило поставку первой партии доз вакцин на следующей неделе", - сказал Трюдо на пресс-конференции в понедельник, которую транслировали канадские СМИ.

Он отметил, что власти страны рассматривают еще три вакцины, в том числе Moderna Inc., 2 млн доз которой поставят в Канаду в первом квартале 2021 года.

С начала пандемии в Канаде коронавирусом заразились более 418 тыс. человек, более 12 тыс. умерли.

Теги: #covid_19 #канада #вакцина #трюдо
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