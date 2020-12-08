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08:50 08.12.2020

На пересечении Днепровской набережной и просп. Соборности в Киеве завершены дорожно-строительные работы

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На пересечении Днепровской набережной и просп. Соборности в Киеве завершены дорожно-строительные работы

Дорожно-строительные работы на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности в Киеве завершены, а весной 2021 года там планируется обустройство велосипедную инфраструктуру, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Во время завершения работ были учтены и реалии сегодняшнего дня - существенное увеличение количества велосипедистов на столичных дорогах. Так, по результатам выездного совещания с активистами и работы киевской мастерской города при департаменте транспортной инфраструктуры внесены соответствующие изменения в проект организации дорожного движения с устройством велополосы и велодорожки, которые уже весной следующего года объединят существующую велосеть вдоль парка на Русановской набережной на мосту через Русановский пролив с днепровской набережной. Таким образом, велосообщение между Русановкой и Березняками будет значительно улучшено", - цитирует пресс-служба слова заместителя мэра КГГА Александра Густелева.

По его словам, после реконструкции эта развязка приобрела завершенный вид. Сейчас здесь устроено новое асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, освещение, понижение бортового камня, тактильная плитка и тому подобное. Завершаются работы по благоустройству.

Теги: #киев #ремонт #украина #дороги
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