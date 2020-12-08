В Украине за сутки зафиксировали 10811 случаев инфицирования Covid-19 – Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 10 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 12 860 человека, умерли 195 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших - 10 811 новых случаев коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 декабря 2020 года. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1319 человек, летальных случаев – 195, выздоровели – 12 860 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Министр назвал эти данные "позитивной статистикой".

Днем ранее, 7 декабря зафиксировано 8 641 новый случай заболевания коронавирусом, 6 декабря в Украине было 11 590 новых случаев инфицирования, 5 декабря было 13 825 новых заболеваний, 4 декабря зафиксировали 15 131 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 832 758 человек, 13 928 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 436 564 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.