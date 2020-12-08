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07:27 08.12.2020

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, бойцы ООС не пострадали

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Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, бойцы ООС не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, бойцы ООС не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"7 декабря на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Отмечается, факт нарушения режима зафиксировано в вечернее время и в районе населенного пункта Новотроицкое, где враг применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Авдеевки противник выстрелил из ручного противотанкового гранатомета.

Также украинские военнослужащие выявили факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Южное.

"С начала текущих суток, 8 декабря, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения хранился в полной мере", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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