В Киеве установили 4 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора

В Киеве размещены почти 4 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщает пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"В столице продолжают устанавливать контейнеры для отдельных фракций твердых отходов. В течение года коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" разместило во дворах столицы почти 800 контейнеров-колокольчиков для различных фракций отходов. Всего для сортировки отходов в городе работает почти 4000 единиц разнотипных баков: колокольчики - для стекла, пластика и бумаги; контейнеры-сетки - для сухих отходов, а также контейнеры для сбора опасных отходов", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он напомнил, что в августе 2019 года в Киеве стартовал масштабный муниципальный проект сортировки и переработки отходов.

"Все перевозчики, работающие по договору с коммунальным предприятием "Киевкоммунсервис", поддержали инициативу города и начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора. Но если в прошлом году в Киеве было 2,5 тысячи контейнеров для сортировки, то сейчас их почти 4 тыс. Это контейнеры-сетки, куда можно бросать только сухие отходы; цветные контейнеры-колокольчики для отдельных материалов: зеленый - для стекла, желтый - для пластика, синий - для бумаги. Также отдельно советуем выбрасывать опасные отходы - термометры, лампы и батарейки - в оранжевые контейнеры с соответствующей маркировкой. Обращаю внимание: разбитые ртутные термометры в контейнеры выбрасывать нельзя. Если у вас разбился градусник - вызывайте спасателей, и они помогут очистить помещение от ртути", - пояснил он.

Пантелеев напомнил, что в этом году "Киевкоммунсервис" заключил договор с подрядной организацией ООО "Экологические инвестиции" на вывоз для переработки 70 тонн батареек. Батарейки отправлены на переработку на завод GreenWEEE (Румыния). За год в столице также отправили на переработку 400 мусоровозов отходов.

"Объемы постепенно увеличиваются, ведь увеличивается количество контейнеров, а также желание жителей столицы знать больше о сортировке и перерабатывать отходы", - сказал заместитель главы КГГА.