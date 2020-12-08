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03:36 08.12.2020

Двое жителей Купянска подозреваются в подпольном производстве алкоголя

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Двое жителей Купянска подозреваются в подпольном производстве алкоголя

Двум жителям Купянска Харьковской области объявлено о подозрении по факту незаконного изготовления марок акцизного налога, а также нелегального изготовления и сбыта подакцизных товаров (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28; ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28; ч. 2 ст. 204 УК Украины).

"Двум жителям г.Купянска сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного следствия, на территории Купянского района было организовано подпольное производство алкогольных напитков с последующим их сбытом.

В ходе обысков, проведенных в июне 2020 года совместно с Управлением противодействия киберпреступности в Харьковской области и Московским отделом полиции, ГУ Нацполиции в области обнаружило и изъяло более 3,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости во флягах, более 20 тыс. бутылок фальсифицированных алкогольных напитков с марками акцизного сбора с признаками подделки, а также 800 пачек сигарет неустановленного производства. Общая стоимость изъятого составляет более 3 млн.грн.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #алкоголь #украина #купянск #фальсификат
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