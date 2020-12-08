События

02:39 08.12.2020

В США вакцину от COVID-19 в первую очередь получат жители страны

2 мин читать
В США вакцину от COVID-19 в первую очередь получат жители страны

Президент США Дональд Трамп во вторник намерен подписать исполнительный указ, согласно которому вакцину от коронавируса COVID-19 сначала получат американцы, и лишь затем ее начнут поставлять в другие страны, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

"Главное - это убедиться в том, что мы распространим вакцины среди американцев до того, как начнем их поставку по всему миру", - заявил телеканалу чиновник из администрации президента.

Он также предположил, что США начнут обеспечивать международный доступ к вакцине "в конце весны - начале лета", после того, как прививку сделают те, "у кого есть желание пройти вакцинацию".

Источник отметил, что указ предписывает Минздраву США определить приоритетность распространения вакцины среди американцев со скоростью, "не виданной прежде".

Кроме того, в указе будут прописаны рамки работы в контексте предоставление международного доступа к вакцине.

В указе будут изложены "три основных подхода" правительства, которые включают работу с партнерами, обладающими финансовыми средствами для закупки высокоэффективных вакцин.

Высокопоставленный представитель администрации отметил, что для неблагополучных в финансовом плане стран США будут "привлекать ресурсы, чтобы помочь им закупить вакцину".

Fox News отмечает, что об указе стало известно за несколько дней до того, как Управление по санитарному надзору США (FDA) проведет встречу по рассмотрению заявки на чрезвычайное применение вакцины производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, эффективность которой по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%.

FDA также планирует 17 декабря провести встречу по рассмотрению запроса на одобрение вакцины компании Moderna, ее эффективность составляет 94,1%.

Близкий к рабочей группе по коронавирусу при Белом доме источник на прошлой неделе заявил Fox News, что разрешение на экстренное использование вакцины компаний Pfizer и BioNTech может поступить уже в пятницу 11 декабря.

Заявка на экстренное использование - это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.

Теги: #сша #вакцина #приоритетность #коронавирус
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:35 08.12.2020
В РФ продлили запрет на массовые мероприятия в школах из-за COVID-19 до конца 2021г

В РФ продлили запрет на массовые мероприятия в школах из-за COVID-19 до конца 2021г

23:24 07.12.2020
Великобритания первой на Западе начинает массовую вакцинацию от COVID-19

Великобритания первой на Западе начинает массовую вакцинацию от COVID-19

23:20 07.12.2020
На Херсонщине от COVID-19 умер представитель международной турецко-украинской бизнес ассоциации Али Булут

На Херсонщине от COVID-19 умер представитель международной турецко-украинской бизнес ассоциации Али Булут

21:39 07.12.2020
"Грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

"Грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

21:34 07.12.2020
Украина может получить вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки - временная поверенная в делах США Кристина Квин

Украина может получить вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки - временная поверенная в делах США Кристина Квин

20:48 07.12.2020
В США ситуация с COVID-19 после Рождества может обостриться сильнее, чем после Дня благодарения - Фаучи

В США ситуация с COVID-19 после Рождества может обостриться сильнее, чем после Дня благодарения - Фаучи

20:23 07.12.2020
Заражение коронавирусом подтверждено у главы МВД Италии, заседания кабинета министров приостановлены

Заражение коронавирусом подтверждено у главы МВД Италии, заседания кабинета министров приостановлены

19:35 07.12.2020
США вводят санкции против 14 членов парламента КНР за нарушения свобод Гонконга

США вводят санкции против 14 членов парламента КНР за нарушения свобод Гонконга

19:08 07.12.2020
США считают сфальсифицированными выборы в Венесуэле, по-прежнему поддерживают Гуайдо

США считают сфальсифицированными выборы в Венесуэле, по-прежнему поддерживают Гуайдо

18:54 07.12.2020
Частные клиники подготовили немногим более 260 коек для пациентов в COVID-19 – Ляшко

Частные клиники подготовили немногим более 260 коек для пациентов в COVID-19 – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время карантина

Нацполиция отказала НАБУ в подаче Бахматюка в базы Интерпола – источник

Международные партнеры должны участвовать в процессе полной перезагрузки судебной системы Украины – Кулеба

Нацполиция отказала НАБУ в подаче Бахматюка в базы Интерпола – источник

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Кернес планирует в декабре вернуться в Харьков из Германии

Необходимо три ключевых шага для развития культуры общин

В Кривом Роге на выборах мэра победил представитель "ОПЗЖ" Павлов – "Опора"

В ВОЗ против принудительной вакцинации от COVID-19

Зеленский подписал закон об отсрочке обязательного применения РРО плательщиками единого налога

ВАКС отменил постановление о прекращении расследования в отношении экс-первого вице-премьера

Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время карантина

Власти ФРГ обсуждают возможность введения жесткого локдауна после Рождества

В Волынской области полиция проводит более 10 обысков по подозрению в незаконной порубке леса

Директор Балаклейского лесхоза и еще 10 работников, допустившие незаконные вырубки на 5,6 млн.грн, предстанут перед судом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА