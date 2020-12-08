В РФ продлили запрет на массовые мероприятия в школах из-за COVID-19 до конца 2021г

Постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой до 1января 2022 года продлены санитарно-эпидемиологические правила в отношении организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

Данный запрет относится к деятельности образовательных организаций, за исключением организаций среднего профессионального и высшего образования, и организаций дополнительного образования и досуговых организаций, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, до конца следующего года запрещается проведение массовых мероприятий в школах, спортивных организациях, специализированных учреждений для несовершеннолетних, организаций, осуществляющих проведение временного досуга детей в помещениях: в зданиях торговых центров, аэропортах железнодорожных вокзалов.

В обязательные правила деятельности таких организаций, включая школы и детские сады, также вошли проведение обязательной термометрии, регулярная уборка и проветривание помещений, изоляция одних групп детей от других.

Расписание для занятий должно составляться таким образом, чтобы минимизировать контакты детей: за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.

Ныне действующие правила о запрете проведения массовых мероприятий в школах, детских садах были приняты в июне и действовали до 1 января 2021 года.