Кернес планирует в декабре вернуться в Харьков из Германии

Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться в Харьков в конце декабря, сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

"Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", - написал Фукс в своем телеграм-канале поздно вечером в понедельник.

Как сообщалось, Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу. 15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .

2 октября Фукс сообщал, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

3 ноября директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными телеграм-каналами.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета. "До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет