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00:33 08.12.2020

Необходимо три ключевых шага для развития культуры общин

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Необходимо три ключевых шага для развития культуры общин

В министерстве культуры Украины предлагают ввести на территории органов местного самоуправления стандарты обеспечения культурными услугами граждан, создать центры культурных услуг осуществить реформу финансирования культуры, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Три важные шаги на ближайшее время: утвердить и ввести минимальные стандарты обеспечения граждан культурными услугами. Они уже наработанные и на этой неделе будут направлены на согласование в ЦОИВ и Ассоциаций органов местного самоуправления. Продолжить инициативу по созданию центров культурных услуг. Ряд успешных примеров ЦКП, построенных ресурсом ОТО, доказывают их эффективность. Уровень вовлеченности населения в культурной жизни там значительно выше. Согласовать план по реализации реформы финансирования, который от МКИП уже подан на рассмотрение Кабмина. Без реформирования системы финансирования культуры на местном уровне - ее роль и место в жизни общества и государства будет меняться очень медленно", - написал Ткаченко на своей странице в "Фейсбук" вечером в понедельник.

Вместе с тем, он отметил, что из-за автономии в полномочиях и принятии решений, которая сопровождает децентрализацию необходимо не допустить неэффективного управления культурой на местном уровне. "Речь идет о существующей проблеме со штатом и реорганизации", - подчеркнул министр.

Ткаченко также добавил, что эти действия не должны нивелировать все доступные возможности, запущенные правительством в течение предыдущих трех лет.

"Потому что без способности на местах подаваться на гранты УКФ, эффективно осуществлять обмен новыми украиноязычными книгами, закупленными УИК, без нормальных киноустановок, где можно наслаждаться кино, без инклюзивного художественного образования - мы просто будем терять качество человеческого капитала и смысл жизни. МКИП (Министерство кульутры и информационной политики – ИФ) уже разрабатывает методические рекомендации по структуре системы управления в сфере культуры и ее функционирования в ОТГ, чтобы не допустить этого", - подчеркнул он.

Министр отметил, что со стороны государства поддержка культуры есть, но инициатива должна идти снизу (со стороны органов местного самоуправления – ИФ). "Только понимая ценность культуры на уровне общин - потенциал ресурса культуры будет использоваться эффективно и на благо экономического развития регионов", считает министр.

Теги: #развитие #минкультуры #украина #культура
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