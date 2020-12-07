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23:24 07.12.2020

Великобритания первой на Западе начинает массовую вакцинацию от COVID-19

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Великобритания первой на Западе начинает массовую вакцинацию от COVID-19

В Великобритании во вторник начинают массовое использование вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Первыми вакцину получат постояльцы домов престарелых и работающие в них сотрудники. Кроме того, приоритет отдается медперсоналу и пожилым людям старше 80 лет.

В Англии выбрали 50 больниц, которым будет отведена ведущая роль при вакцинации. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии также выбраны специализированные пункты с этой целью.

"Эта неделя войдет в историю, поскольку мы начинаем вакцинацию от COVID-19", - сказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Британские власти будут использовать вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Вакцину изготавливают в Бельгии, ее нужно хранить при температуре -70C. Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний. Таким образом, Великобритания станет первой из западных стран, начавшей массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Между тем, недавний опрос Opinium Research показал, что более трети британцев (35%) не хотят прививаться от COVID-19. 48% из не желающих вакцинироваться респондентов опасаются, что вакцина недостаточно безопасна, 47% считают ее недостаточно эффективной, а 55% боятся ее побочных действий.

Великобритания приобрела у Pfizer и BioNTech 40 млн доз вакцины, что достаточно для вакцинации 20 млн человек. Вакцина состоит из двух доз, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Наибольшая часть вакцин поступит лишь в 2021 году. До конца нынешнего года в Великобритании ожидают 4 млн доз. В течение этой недели власти рассчитывают располагать 800 тыс. доз.

Ранее The Mail On Sunday сообщало, что королева Великобритании Елизавета II вместе с супругом, принцем Филиппом сделают прививку от коронавируса. При этом в Букингемском дворце не стали комментировать эту информацию. По данным издания, ведутся также обсуждения относительно вакцинации принца Чарльза и принца Уильяма.

За время пандемии в Великобритании коронавирусом заразились свыше 1,7 млн человек, более 61 тыс. скончались.

Теги: #вакцинация #коронавирус #британия
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