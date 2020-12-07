На Херсонщине от COVID-19 умер представитель международной турецко-украинской бизнес ассоциации Али Булут

В Херсонской области умер от COVID-19 бизнесмен и общественный деятель, вице-президент международной турецко-украинской бизнес ассоциации (TUID) и ее представитель в области Али Булут, сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" и экс-глава региона Юрий Гусев.

"Сегодня ушел из жизни известный бизнесмен, представитель турецкого бизнеса на Херсонщине и просто очень светлый и порядочный человек Али Булут. Коварная и опасная коронавирусная болезнь COVID-19 продолжает забирать жизни", - написал Гусев на своей странице в "Фейсбук".