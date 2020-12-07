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23:20 07.12.2020

На Херсонщине от COVID-19 умер представитель международной турецко-украинской бизнес ассоциации Али Булут

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На Херсонщине от COVID-19 умер представитель международной турецко-украинской бизнес ассоциации Али Булут

В Херсонской области умер от COVID-19 бизнесмен и общественный деятель, вице-президент международной турецко-украинской бизнес ассоциации (TUID) и ее представитель в области Али Булут, сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" и экс-глава региона Юрий Гусев.

"Сегодня ушел из жизни известный бизнесмен, представитель турецкого бизнеса на Херсонщине и просто очень светлый и порядочный человек Али Булут. Коварная и опасная коронавирусная болезнь COVID-19 продолжает забирать жизни", - написал Гусев на своей странице в "Фейсбук".

Теги: #херсонская_область #коронавирус #украина
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