В Кривом Роге на выборах мэра победил представитель "ОПЗЖ" Павлов – "Опора"

По результатам выборов городского головы Кривого Рога победил выдвиженец партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов, его поддержали более 97 500 избирателей, сообщает сайт гражданской сети "Опора".

"Вечером 7 декабря Криворожская городская ТИК установила результаты повторного голосования. За Константина Павлова проголосовали 56,97% избирателей", - сказано в сообщении.

По информации "Опоры", согласно с итоговым протоколом городской территориальной избирательной комиссии за Павлова ("Оппозиционная платформа - За жизнь") проголосовал 97 591 избиратель. За его оппонента Дмитрия Шевчика ("Слуга народа") - 69 369 криворожан, что составляет 40,49%.

Отмечается, что в голосовании приняли участие 171 299 избирателей Кривого Рога. 4339 бюллетеней было испорчено.