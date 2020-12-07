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20:36 07.12.2020

ВАКС отменил постановление о прекращении расследования в отношении экс-первого вице-премьера

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ВАКС отменил постановление о прекращении расследования в отношении экс-первого вице-премьера

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в понедельник отменил постановление прокурора о прекращении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины.

"В понедельник, 7 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил жалобу адвоката бывшего первого вице-премьер-министра Украины и отменил постановление прокурора САП от 29 апреля 2020 о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве", - сообщат пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит. Полный текст постановления будет объявлен 11 декабря в 15:10.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины, его имя пресс-служба ВАКС не называет.

Теги: #киев #расследование #вакс
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