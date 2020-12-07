Заражение коронавирусом подтверждено у главы МВД Италии, заседания кабинета министров приостановлены
Министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе заразилась коронавирусом, информируют в понедельник итальянские СМИ со ссылкой на источники.
Сразу после того, как результаты анализов стали известны, министр покинула заседание кабинета, а сама встреча была приостановлена.
Глава МИД Луиджи ди Майо, министр юстиции Альфонсо Бонафеде и некоторые другие ушли на самоизоляцию, в то время как всем присутствовавшим на заседании министрам теперь придется сдать анализы.