Заражение коронавирусом подтверждено у главы МВД Италии, заседания кабинета министров приостановлены

Министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе заразилась коронавирусом, информируют в понедельник итальянские СМИ со ссылкой на источники.

Сразу после того, как результаты анализов стали известны, министр покинула заседание кабинета, а сама встреча была приостановлена.

Глава МИД Луиджи ди Майо, министр юстиции Альфонсо Бонафеде и некоторые другие ушли на самоизоляцию, в то время как всем присутствовавшим на заседании министрам теперь придется сдать анализы.