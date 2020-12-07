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20:22 07.12.2020

Власти ФРГ обсуждают возможность введения жесткого локдауна после Рождества

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Власти ФРГ обсуждают возможность введения жесткого локдауна после Рождества

Власти ФРГ в связи с эпидемиологической обстановкой рассматривают вариант с введением жесткого режим изоляции после Рождества, сообщает в понедельник таблоид Bild.

По информации издания, новые меры должны быть приняты с 27 декабря до 3 или до 10 января. На этот период, как ожидается, будут закрыты все заведения, кроме продуктовых магазинов. Также новые правила подразумевают, что рождественские каникулы будут продлены.

Ожидается, что ведомство федерального канцлера на этой неделе также проведет консультации с властями федеральных земель.

В настоящее время в Германии из-за ситуации с коронавирусом действуют жесткие общественные ограничения - закрыты рестораны и бары, спортзалы и бассейны, музеи и театры.

Теги: #обсуждение #рождество #фрг #изоляция
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