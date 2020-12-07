События

19:52 07.12.2020

В Волынской области полиция проводит более 10 обысков по подозрению в незаконной порубке леса

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В Волынской области полиция проводит более 10 обысков по подозрению в незаконной порубке леса

В Волынской области в одном из сел Камень-Каширского района полицейские проводят более десяти санкционированных обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к незаконной порубке леса.

Как сообщает полиция Волынской области, также граждане могут быть причастны к организации работы незаконных пилорам, где лес перерабатывался. У полиции есть основания полагать, что часть жителей проводят незаконную деятельность, связанную с лесодревесиной.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст.246 Уголовного Кодекса Украины.

Сейчас изъято более 20 кубов древесины, 18 кубов паллет, 9 пультов управления пилорама. "Санкционированные обыски еще продолжаются, поэтому количество найденного и изъятого будет увеличено (более подробно предоставим информацию позже)", - добавили в полиции.

Отмечается, что основанием для проведения обысков стали сообщения сотрудников лесной отрасли, граждан и информация в СМИ.

Теги: #древесина #волынская_область #обыски
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