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19:17 07.12.2020

Директор Балаклейского лесхоза и еще 10 работников, допустившие незаконные вырубки на 5,6 млн.грн, предстанут перед судом

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Директор Балаклейского лесхоза и еще 10 работников, допустившие незаконные вырубки на 5,6 млн.грн, предстанут перед судом

Обвинительный акт в отношении 11 работников государственного предприятия "Балаклейское лесное хозяйство" (Харьковская обл), подозреваемых в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ст.367 УК Украины), направлен в суд.

"Следствием установлено, что должностные лица, среди которых: директор хозяйства, 3 лесничих, 2 старших мастера леса и 5 мастеров леса, из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, не приняли меры по обеспечению надлежащего хранения имущества государственного предприятия. В результате, в течение 2019 года произошли незаконные рубки леса на территории лесничества", - сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований.

По данным досудебного следствия, ущерб от незаконных вырубок составляет почти 5,6 млн грн.

Теги: #порубка #харьковщина #лесхоз
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