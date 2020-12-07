В СБУ рассказали детали дела о госизмене, в связи с которым проводили обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте"

В Службе безопасности Украины сообщают, что с августа 2020 года проводят досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) - об умышленном совершении отдельными должностными лицами государственных предприятий действий, направленных во вред государственным интересам Украины - в частности, в сфере военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса.

"Одним из эпизодов уголовного производства является исследование информации, опубликованной интернет-изданием "Цензор.Нет" 5 августа 2020г в статье "Провал в Пакистане. Как топменеджеры "Укроборонпрома" выбили Украину со стратегического рынка вооружений". Автор обратил внимание на потерю Украиной рынков сбыта отечественной продукции в результате привлечения иностранных коммерческих структур, аффилированных с должностными лицами ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины в понедельник вечером.

Как рассказали в спецслужбе, в ходе досудебного расследования установлено, что украинский спецэкспортер привлек к военно-техническому сотрудничеству со страной Южной Азии компанию "R". Несмотря на наличие прямых оговорок и наличие негативного имиджа на рынке торговли вооружением, эта компания была привлечена и к уже действующим контрактам, и к предконтрактным переговорам, которые находились на завершающей стадии.

"По предварительным данным, представителям иностранной компании передавалась служебная информация, которая содержит коммерческую тайну о состоянии военно-технического сотрудничества Украины и одной из стран Южной Азии, условий возможных внешнеэкономических контрактов, переговоров и т.д", - говорится в сообщении.

Имеющиеся в Службе безопасности Украины материалы свидетельствуют, что в результате привлечения компании "R" фактически сорвано заключение ряда стратегических контрактов, а также созданы условия для выхода на рынок вооружение не украинских товаров, а стран-конкурентов.

При этом отдельные должностные лица ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт" сознательно скрывали и игнорировали письма государственных иностранных компаний, которые свидетельствовали о негативной репутации компании "R" и нецелесообразности сотрудничества с ней. А командование Сухопутных войск иностранного заказчика в 2020 году вообще включило компанию "R" в "черный" список.

"Отдельно отмечаем, что привлеченные к реализации указанных контрактов должностные лица ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт", а также компании "R" являются связанными лицами, поскольку до назначения на должности в государственный концерн и компании работали вместе в указанной коммерческой структуре", - говорится в сообщении.

В итоге в результате подрывной деятельности должностных лиц ГК "Укроборонпром", ГК "Укрспецэкспорт" и компании "R" вред государству заключается в снижении военно-технического сотрудничества Украины с иностранным партнером. В то же время этим намерена воспользоваться РФ, что в свою очередь создает угрозу национальной безопасности Украины.

"Учитывая все эти факторы, Служба безопасности Украины на основании полученных решений следователя судьи Шевченковского районного суда в г.Киеве с целью недопущения уничтожения и сокрытия доказательств в уголовном производстве 3 декабря 2020г провела ряд обысков по месту нахождения ГК "Укроборонпром", ГК "Укрспецэкспорт" и других фигурантов производства", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в СБУ обращают внимание на то, что должностные лица спецэкспортера "не способствовали проведению следственных действий и выяснению истины по уголовному производству, а наоборот искусственно затягивали их проведение, скрывали документальные материалы и носители информации, блокировали помещение и тому подобное".

Сейчас следственные действия продолжаются. По результатам оценки собранных материалов и полученных показаний, органом предварительного расследования по процессуальным руководством Офиса генерального прокурора будут приняты решения в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины.