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19:01 07.12.2020

Глава избирательного участка в Киевской области подозревается в фальсификации избирательной документации - полиция

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Глава избирательного участка в Киевской области подозревается в фальсификации избирательной документации - полиция

За фальсификацию избирательной документации полиция Киевской области сообщила о подозрении главе участковой избирательной комиссии.

Как сообщает полиция Киевской области, нарушение обнаружил местный житель, и сообщил об этом в полицию. Так, в селе Кидановка глава участковой избирательной комиссии умышленно подписала незаполненный протокол результатов подсчета голосов избирателей за кандидатов в депутаты районного совета и скрепила его печатью.

"Чтобы не допустить фальсификации результатов волеизъявления граждан полиция изъяла этот экземпляр. Он был направлен на проведение соответствующих экспертиз. По заключению экспертов, подпись действительно принадлежит 47-летний женщине, которая выполняла полномочия главы избирательной комиссии", - сказано в сообщении на сайте полиции.

Сейчас следователи Богуславского отделения полиции сообщили главе избирательной комиссии о подозрении по ч.1 ст.158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #киевская_область #выборы #фальсификация
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