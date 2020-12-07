Нацполиция отказала НАБУ в подаче Бахматюка в базы Интерпола – источник

Департамент международного полицейского сотрудничества Нацполиции Украины сообщил Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) об отсутствии оснований для корректного и правомерного использования системы Интерпола, Европола и других подобных инструментов с целью розыска бизнесмена Олега Бахматюка, так как место его жительства известно, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с ходом расследования дела ВиЭйБи Банка.

По его словам, департамент получил сведения об адресе проживания Бахматюка в Австрии, а австрийская сторона без использования системы Интерпола подтвердила корректность и актуальность этих ведомостей центральному реестру Австрии.

Собеседник агентства добавил, что Нацполиция также отметила, что сторона защиты информировала НАБУ о месте проживания бизнесмена.

В департаменте указали, что вопросы задержания, ареста и экстрадиции Бахматюка в таком случае находятся вне его компетенции, сказал источник. Он уточнил, что НАБУ обращалось к Нацполиции по этому вопросу в конце ноября, а описанный выше ответ поступил в начале декабря.

Как сообщалось, Офис генерального прокурора 3 декабря этого года проинформировал, что дважды возвращал НАБУ материалы уголовного производства относительно экстрадиции Бахматюка и готов направить их компетентным органам других стран после устранения Бюро недостатков.

НАБУ подозревает владельца "Укрлендфарминга" и экс-бенефициарного собственника ВиЭйБи Банка Бахматюка якобы в сговоре с экс-первым заместителем главы Нацбанка Александром Писаруком для вывода в 2014 году 1,2 млрд грн рефинансирования из этого коммерческого банка.

В конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявляло в розыск по делу ВиЭйБи Банка Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк. Однако затем Бахматюк неоднократно заявлял, что находится в Австрии и готов участвовать во всех процессуальных действиях.

"Абсурдом считаю требования НАБУ об избрании мне меры пресечения на основании того, что мое место пребывания, якобы, неизвестно НАБУ. Оно не просто известно НАБУ - о моем местонахождении адвокаты сообщили всем заинтересованным следственным органам", – подчеркнул Бахматюк.

Всем остальным подозреваемым по этому делу избрана мера пресечения в виде залога.