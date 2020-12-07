Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала понедельника, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток, 7 декабря, было зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы. Так, российско-оккупационные войска осуществили неприцельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Водяное, применив при этом автоматический станковый гранатомет", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, на вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Также, был выявлен факт инженерного оборудования позиций с направления временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Пивденное.

"Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", добавили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1015757615583521