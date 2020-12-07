События

17:16 07.12.2020

Новый санкционный механизм ЕС будет эффективным для наказания виновных в нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Украины, надеются в МИД

2 мин читать
Новый санкционный механизм ЕС будет эффективным для наказания виновных в нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Украины, надеются в МИД

Украина приветствует и поддерживает введение Европейским Союзом нового универсального санкционного механизма в сфере нарушений прав человека, который был утвержден в понедельник решением Совета ЕС, и рассчитывает, что он будет эффективным и системным инструментом наказания виновных в нарушениях основных прав человека на временно оккупированных территориях Украины, заявили в украинском МИД.

"Рассчитываем, что новый санкционный механизм Евросоюза будет эффективным и системным инструментом наказания виновных в нарушениях основных прав человека на временно оккупированных территориях Украины и будет побуждать оккупационную администрацию к прекращению этих преступлений. Российская Федерация должна обеспечить беспрепятственный доступ международных правозащитных и гуманитарных организаций к оккупированным Крыму и территориям на востоке Украины с целью мониторинга положения с правами человека и облегчения условий жизни украинских граждан, которые там находятся", - говорится в комментарии МИД Украины в понедельник.

В министерстве ожидают, что имплементация правозащитного санкционного режима станет частью регулярного диалога Украины с ЕС по вопросам прав человека, а также консультаций по правовым последствиям временной оккупации АР Крым и г. Севастополь.

"Этим решением ЕС в очередной раз засвидетельствовал, что является признанным мировым лидером в борьбе с нарушениями прав человека", - подчеркивается в комментарии.

В МИД указали, что символичным является то, что новый санкционный режим появился накануне Всемирного дня прав человека, существенно усилив глобальные усилия в реагировании на преступления против основополагающих прав, притеснения свобод и унижение достоинства, которые остаются распространенным явлением во многих регионах мира.

Проявления масштабных нарушений прав человека сегодня наблюдаются и непосредственно в Европе, добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

"Временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины - Автономная Республика Крым и город Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей - с 2014 года превратились в места практически бесконтрольного для мирового сообщества бесправия, преследований за гражданскую позицию, политически мотивированных заключений, пыток и убийств, отсутствия свободы слова, религии и права на сохранение национальной идентичности на собственной земле. Гонения оккупационной власти РФ претерпевает целый народ - крымские татары. Сотни граждан Украины в РФ и на оккупированных ею территориях Украины остаются незаконно заключенными как политические заложники", - отмечается в комментарии.

Теги: #ес #санкции #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 07.12.2020
ЕС утвердил режим санкций за нарушения прав человека в мире

ЕС утвердил режим санкций за нарушения прав человека в мире

11:39 06.12.2020
Закреплять санкционный список в законодательстве не корректно - Разумков

Закреплять санкционный список в законодательстве не корректно - Разумков

05:27 06.12.2020
ЕС и Лондон не смогли договориться по отношениям после Brexit, продолжат переговоры

ЕС и Лондон не смогли договориться по отношениям после Brexit, продолжат переговоры

23:01 05.12.2020
Украина в случае отсутствия подвижек в урегулировании на Донбассе может предложить отключить РФ от международной платежной системы, считает Кравчук

Украина в случае отсутствия подвижек в урегулировании на Донбассе может предложить отключить РФ от международной платежной системы, считает Кравчук

13:39 05.12.2020
В Лондоне оценивают максимум в 50% шансы на соглашение с ЕС после Brexit

В Лондоне оценивают максимум в 50% шансы на соглашение с ЕС после Brexit

11:40 05.12.2020
Прокуратура АРК открыла дело против представителей австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" – МИД

Прокуратура АРК открыла дело против представителей австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" – МИД

10:51 05.12.2020
Украина призвала мир усилить давление на РФ – МИД по случаю 26-летия Будапештского меморандума

Украина призвала мир усилить давление на РФ – МИД по случаю 26-летия Будапештского меморандума

23:05 04.12.2020
Переговоры между ЕС и Великобританией приостановлены из-за разногласий

Переговоры между ЕС и Великобританией приостановлены из-за разногласий

16:47 04.12.2020
Главы МИД стран ЕС утвердят 7 декабря санкционный режим за нарушение прав человека - источник

Главы МИД стран ЕС утвердят 7 декабря санкционный режим за нарушение прав человека - источник

15:24 04.12.2020
Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года - Стефанишина

Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года - Стефанишина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Апелляционный суд оставил под стражей Антоненко

Мостовой: создание государственного органа по борьбе с дезинформацией и пропагандой может грозить цензурой

Комиссию по журналистской этике стоит ввести в законодательное поле - Мостовой

Украина до сих пор не получила обещанных Ираном материалов и доказательств по сбитому самолету МАУ – замгенпрокурора

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Представитель Денисовой по соблюдению прав жителей Донбасса подрался с сотрудником отеля в Святогорске

Апелляционный суд оставил под стражей Антоненко

Наш патриотизм должен заключаться в объективной подаче информации - экс-председатель КЖЭ

Мостовой: создание государственного органа по борьбе с дезинформацией и пропагандой может грозить цензурой

Комиссию по журналистской этике стоит ввести в законодательное поле - Мостовой

ВАКС оставил в силе меру пресечения экс-командующему Нацгвардией Украины

Украина до сих пор не получила обещанных Ираном материалов и доказательств по сбитому самолету МАУ – замгенпрокурора

Зеленский отметил важность подготовки к вакцинированию от Covid-19

Киев подготовит логистическую базу для приема вакцины от коронавируса - мэр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА