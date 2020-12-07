Новый санкционный механизм ЕС будет эффективным для наказания виновных в нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Украины, надеются в МИД

Украина приветствует и поддерживает введение Европейским Союзом нового универсального санкционного механизма в сфере нарушений прав человека, который был утвержден в понедельник решением Совета ЕС, и рассчитывает, что он будет эффективным и системным инструментом наказания виновных в нарушениях основных прав человека на временно оккупированных территориях Украины, заявили в украинском МИД.

"Рассчитываем, что новый санкционный механизм Евросоюза будет эффективным и системным инструментом наказания виновных в нарушениях основных прав человека на временно оккупированных территориях Украины и будет побуждать оккупационную администрацию к прекращению этих преступлений. Российская Федерация должна обеспечить беспрепятственный доступ международных правозащитных и гуманитарных организаций к оккупированным Крыму и территориям на востоке Украины с целью мониторинга положения с правами человека и облегчения условий жизни украинских граждан, которые там находятся", - говорится в комментарии МИД Украины в понедельник.

В министерстве ожидают, что имплементация правозащитного санкционного режима станет частью регулярного диалога Украины с ЕС по вопросам прав человека, а также консультаций по правовым последствиям временной оккупации АР Крым и г. Севастополь.

"Этим решением ЕС в очередной раз засвидетельствовал, что является признанным мировым лидером в борьбе с нарушениями прав человека", - подчеркивается в комментарии.

В МИД указали, что символичным является то, что новый санкционный режим появился накануне Всемирного дня прав человека, существенно усилив глобальные усилия в реагировании на преступления против основополагающих прав, притеснения свобод и унижение достоинства, которые остаются распространенным явлением во многих регионах мира.

Проявления масштабных нарушений прав человека сегодня наблюдаются и непосредственно в Европе, добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

"Временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины - Автономная Республика Крым и город Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей - с 2014 года превратились в места практически бесконтрольного для мирового сообщества бесправия, преследований за гражданскую позицию, политически мотивированных заключений, пыток и убийств, отсутствия свободы слова, религии и права на сохранение национальной идентичности на собственной земле. Гонения оккупационной власти РФ претерпевает целый народ - крымские татары. Сотни граждан Украины в РФ и на оккупированных ею территориях Украины остаются незаконно заключенными как политические заложники", - отмечается в комментарии.