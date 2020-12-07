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16:11 07.12.2020

Представитель Денисовой по соблюдению прав жителей Донбасса подрался с сотрудником отеля в Святогорске

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Представитель Денисовой по соблюдению прав жителей Донбасса подрался с сотрудником отеля в Святогорске

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский подрался с работником гостиничного комплекса в Донецкой области, после чего омбудсмен отстранила его от исполнения обязанностей на время служебной проверки.

"В связи с сообщениями в СМИ об инциденте, который произошел 5 декабря 2020г между моим представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенным в городе Святогорск сообщаю следующее: в воскресенье утром Павел Лисянский лично проинформировал меня об указанном случае", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук.

Она сообщила, что ею было принято решение о проведении служебной проверки в отношении представителя уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей, которая будет продолжаться до 21 декабря 2020г включительно с одновременным его отстранением от должности на указанный период.

"По результатам служебного расследования будут приняты соответствующие меры реагирования", - написала Денисова.

 

 

Теги: #представитель #омбудсмен #драка
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