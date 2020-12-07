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16:08 07.12.2020

Апелляционный суд оставил под стражей Антоненко

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Апелляционный суд оставил под стражей Антоненко

Киевский апелляционный суд оставил под арестом фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта Андрея Антоненко, сообщает "5 канал".

Соответствующее решение суд вынес на заседании в понедельник, отказав таким образом в удовлетворении апелляций защиты.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Источник: https://www.5.ua/

Теги: #шеремет #антоненко #суд
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