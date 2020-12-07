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15:46 07.12.2020

Наш патриотизм должен заключаться в объективной подаче информации - экс-председатель КЖЭ

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Наш патриотизм должен заключаться в объективной подаче информации - экс-председатель КЖЭ

Патриотизм украинских журналистов должен состоять в объективной подаче информации, заявил бывший председатель Комиссии по журналистской этике (КЖЭ), основатель газеты "Зеркало недели" (www.zn.ua) Владимир Мостовой.

"Существует вопрос: журналист должен быть патриотом или профессионалом? Наш патриотизм, с моей точки зрения, должен состоять в том, что мы объективно даем информацию, мы не обманываем своего читателя или зрителя", - сказал Мостовой в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина должна делать для жителей временно оккупированных территорий Донбасса какой-то отдельный информационный продукт, если считает их уже отдельными территориями.

"Мое мнение такое: мы должны делать что-то отдельное для людей, которые живут на оккупированных территориях на востоке Украины, если уж мы считаем, что они уже отдельные. Мы очень многое упустили. Если бы там были сейчас выборы, кого бы выбирали? Конечно, пропутинских кандидатов. Да, это наши граждане. Так наши граждане и стреляют тоже. Российские офицеры и спецназ там находятся, как военные советники, как СССР действовал в Испании, в Афганистане, на Кубе, во Вьетнаме, Корее, а воюют-то с нами в основном наши граждане", - отметил Мостовой.

Теги: #интервью #мостовой
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