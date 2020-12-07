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15:27 07.12.2020

Мостовой: создание государственного органа по борьбе с дезинформацией и пропагандой может грозить цензурой

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Мостовой: создание государственного органа по борьбе с дезинформацией и пропагандой может грозить цензурой

Бывший председатель Комиссии по журналистской этике, основатель газеты "Зеркало недели" (www.zn.ua) Владимир Мостовой не считает целесообразным создание в Украине государственного органа по борьбе с дезинформацией и пропагандой, поскольку это может грозить введением цензуры.

"Я не считаю, что должен быть какой-то государственный орган по борьбе с дезинформацией и пропагандой. Это мы сами, журналисты, должны решать, но решать гораздо более эффективно, чем до этого. То есть при определенных рычагах это возможно. А если будет создан государственный орган, там уже пойдет и следующий этап - цензура", - сказал Мостовой в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Так он ответил на просьбу прокомментировать то, что в Украине планируют создать Офис борьбы с дезинформацией и пропагандой, который станет частью Центра обеспечения национальной устойчивости и противодействия гибридным угрозам, который будет создан при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Я как-то с пессимизмом отношусь к тому, что мы способны сейчас на хорошую, качественную пропаганду в условиях гибридной войны", - подчеркнул Мостовой.

Теги: #интервью #мостовой
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