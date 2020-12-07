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14:26 07.12.2020

Комиссию по журналистской этике стоит ввести в законодательное поле - Мостовой

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Комиссию по журналистской этике стоит ввести в законодательное поле - Мостовой

Комиссия по журналистской этике должна быть введена в законодательное поле, иметь определенные права и обязанности, считает бывший председатель Комиссии по журналистской этике, основатель газеты "Зеркало недели" (www.zn.ua) Владимир Мостовой.

"Я считаю, что стоит (ввести Комиссию в законодательное поле - ИФ). Промежуточный вариант существует в Дании, где есть, так сказать, "бланкетное" право. Если в суды обращаются с жалобами на журналистов, суды пересылают это комиссии, и на основании ее выводов принимают окончательное решение. Просто это надо узаконить", - сказал Мостовой в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На вопрос о том, должна ли измениться форма, решительность Комиссии в высказывании своей позиции по поводу случаев нарушения журналистской этики, Мостовой указал на необходимость пересмотреть устав и дать Комиссии какие-то дополнительные полномочия.

"Во-первых, в некоторых странах применяют изъятие пресс-карты, например, во Франции. У них нет редакционных удостоверений, есть визитка, а право заниматься журналистской деятельностью дает пресс-карта. Если человек грубо нарушил этику, у него изымается пресс-карта, а это "волчий билет" - журналиста не возьмут в другую редакцию. Во-вторых, у нас пока гривней не ударят - это все неэффективно", - подчеркнул он.

Кроме того, Мостовой подчеркнул, что журналист и редакция должны нести ответственность за распространение недостоверной информации. "Однозначно. В свое время проходили акции, участники которых требовали ограничить штрафы для журналистов в 2500 грн. Но тогда журналист заплатит и сделает такой же фейковый материал, возможно, в обратную сторону. Можно сто раз писать и сто раз платить штраф. А при тех существующих журналистских зарплатах очень большой соблазн заняться именно такими делами. Журналист должен отвечать и своим карманом, и своим реноме за распространение фейков", - добавил он.

 

Теги: #интервью #мостовой
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