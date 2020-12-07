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14:09 07.12.2020

ВАКС оставил в силе меру пресечения экс-командующему Нацгвардией Украины

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ВАКС оставил в силе меру пресечения экс-командующему Нацгвардией Украины

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседании в понедельник, 7 декабря, рассмотрел ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения экс-командующему Национальной гвардии Украины.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения бывшему главе Национальной гвардии Украины. Постановление обжалованию не подлежит", - сообщает пресс-служба ВАКС в соцсети Facebook.

Как сообщалось, правоохранители установили, что после заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс "Аристократ", группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшения количества недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

В мае 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) согласовала уведомление о подозрении бывшего командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика и оценщика по факту завладения имуществом Нацгвардии. В июле того же года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП 2 октября 2019 года уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася. В мае 2020 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и применила к Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

30 ноября 2020 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении двум фигурантам дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины. О подозрении было сообщено заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) и в совершении новых преступлений - бывшему народному депутату - бывшему конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент".

 

Теги: #нацгвардия #вакс
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