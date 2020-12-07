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13:47 07.12.2020

Украина до сих пор не получила обещанных Ираном материалов и доказательств по сбитому самолету МАУ – замгенпрокурора

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Украина до сих пор не получила обещанных Ираном материалов и доказательств по сбитому самолету МАУ – замгенпрокурора

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в ходе встречи с послом Ирана в Украине Манучехром Моради сообщил, что с момента последнего раунда переговоров в Тегеране в октябре прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств относительно катастрофы самолета МАУ рейса PS752 8 января, сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины в понедельник.

"Пока что следствие в Украине и Иране идет отдельными путями, хотя обе стороны заинтересованы в объективном расследовании сбивания украинского самолета. И ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает нам пока возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров. Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса, важны - эффективное сотрудничество и результат. И ответы мы должны предоставить как можно быстрее, ведь уже в январе годовщина авиакатастрофы", - сказал Мамедов.

Как отмечается, встреча прошла по инициативе иранской стороны.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

Теги: #мау #иран #авиакатастрофа
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