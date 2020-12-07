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13:39 07.12.2020

Зеленский отметил важность подготовки к вакцинированию от Covid-19

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Зеленский отметил важность подготовки к вакцинированию от Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости разработать порядок действий после поступления вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и во время массовой вакцинации украинцев.

Как сообщается на сайте главы государства, об этом он сказал на традиционном селекторном совещании по ситуации с COVID-19 в понедельник.

"Мы должны быть готовы к алгоритмам действий при вакцинации. Государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное - помочь медучреждениям с вакцинацией. Ведь такую массовую вакцинацию в мире будут делать впервые", - отметил Зеленский.

Теги: #коронавирус #зеленский
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