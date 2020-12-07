Киев подготовит логистическую базу для приема вакцины от коронавируса - мэр

Киев начал готовить логистическую базу для приема вакцины от коронавируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня все страны борются со стремительным распространением вируса. В частности, некоторые государства для предотвращения заболевания вскоре начнут вакцинацию граждан. Как нам известно, вакцину от коронавируса заказало и правительство Украины. Информации о том, когда она поступит и в каком количестве, мы пока не имеем, но готовимся к этому", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга в понедельник.

По его словам, в украинской столице есть специализированное коммунальное предприятие, которое может обеспечить логистику транспортировки и хранения вакцины, а медучреждения - саму процедуру вакцинации.

Кличко подчеркнул, что при необходимости Киев готов приобрести дополнительное оборудование и провести для медработников обучение по вакцинации против коронавируса, поэтому когда вакцина появится в Украине, столица будет готова сразу начать вакцинацию.