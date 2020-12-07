В Киеве за сутки выявили 1526 новых случаев Covid-19, в том числе у 61 медика – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвердили 1526 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"1526 больных коронавирус обнаружили в Киеве за минувшие сутки. 16 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1441 летальный случай от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 81 335", - сообщил Кличко на онлайн-брифинге в понедельник.

Среди заболевших 824 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 610 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, а также 54 девочки от одного до 17 лет и 38 мальчиков от пяти месяцев до 17 лет.

Заболел также 61 медик.

В больницы столицы за минувшие сутки госпитализированы 103 пациента, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 128 человек. Всего коронавирус преодолели 25 210 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 284, Днепровском – 272, и в Деснянском районе – 194 случая.