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12:26 07.12.2020

В США разработано первое в мире мобильное приложение для анализа генома

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В США разработано первое в мире мобильное приложение для анализа генома

Ученые Лаборатории Колд-Спринг-Харбор (CSHL) разработали первый в мире мобильный анализатор последовательности генома, новое приложение для iPhone под названием iGenomics, сообщает портал научной и технической информации Phys.org со ссылкой на разработчиков.

"Соединив iPhone с портативным секвенатором ДНК, пользователи могут создать мобильную генетическую лабораторию, напоминающую "трикодер" из "Звездного пути", - говорится в сообщении.

Приложение снижает потребность в портативных компьютерах или крупном оборудовании в полевых условиях, что полезно для работников, занимающихся вопросами пандемии и экологии.

Пользователи могут посредством AirDrop связывать данные друг с другом, обеспечивая анализ ДНК в самых удаленных местах, даже в тех, где нет доступа к интернету.

Приложение для iPhone было разработано в дополнение к миниатюрным устройствам для секвенирования ДНК, производимым Oxford Nanopore, уточняется в сообщении.

Адъюнкт-профессора CSHL Майкл Шац отмечает, что алгоритм, в частности, может быть использован на космических аппаратах, поскольку есть большой интерес к секвенированию ДНК в космосе.

Отмечается, что алгоритм iGenomics может быстро отображать последовательности ДНК вирусных патогенов, таких как вирус гриппа или вирус Зика, и определять мутации, важные для диагностики и лечения.

"Они также предоставляют онлайн-руководство по анализу других вирусных геномов, например, от пациента с SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Шац считает, что в ближайшие пару лет "у всех нас также будут свои собственные секвенаторы ДНК на своих смартфонах".

Теги: #геном #iphone #ученые
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