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12:18 07.12.2020

Париж, Берлин и Лондон призывают Тегеран отказаться от плана по развитию ядерной отрасли - совместное заявление

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Париж, Берлин и Лондон призывают Тегеран отказаться от плана по развитию ядерной отрасли - совместное заявление

Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении призвали Иран отказаться от реализации плана по развитию ядерной отрасли страны для преодоления последствий санкций.

"Мы с большой озабоченностью обращаем внимание на недавний закон, принятый иранским парламентом, который, если войдет в силу, существенно расширит иранскую ядерную программу и ограничит доступ наблюдателям МАГАТЭ... Если Иран серьезно собирается сохранить пространство для дипломатии, он должен отказаться от этих шагов", - говорится в совместном заявлении этих европейских стран, опубликованном на сайте британского правительства.

Кроме того, "евротройку" глубоко обеспокоило недавнее заявление Ирана о намерении установить дополнительные три каскада усовершенствованных центрифуг для обогащения урана в Натанзе.

На прошлой неделе иранский Совет стражей конституции одобрил стратегический плане по преодолению последствий международных санкций против Тегерана и развитию ядерной отрасли страны. Против законопроекта выступил президент Ирана Хасан Рухани, заявив, что он нанесет вред иранской дипломатии.

План потребует от Организации по атомной энергии Ирана производить в год не менее 120 кг обогащенного на 20% урана, а также задействовать для обогащения не менее 1 тыс. центрифуг типа IR-2m. Также предлагается ограничить доступ международных инспекторов на объекты ядерной отрасли Ирана.

Теги: #ядерное_оружие #иран
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