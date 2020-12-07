Правоохранители задержали третьего фигуранта убийства столичного музыканта Деревянко

Задержан третий подозреваемый в причастности к умышленному убийству музыканта Александра Деревянко.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Киева, 31-летний киевлянин помогал двум сообщникам скрыть тело убитого в гаражном кооперативе в Киевской области. Кроме того, он похитил из квартиры убитого музыкальные инструменты.

В настоящее время злоумышленник задержан. По месту его жительства прошли обыски, во время которых были изъяты похищенные инструменты, а также одежда одного из фигурантов со следами, похожими на кровь.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений по ст.396 (сокрытие преступления) и ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Как сообщалось, 5 декабря в полиции сообщили о задержании и сообщении о подозрении двум лицам по факту умышленного убийства из корыстных побуждений (п.6 п.12 ч.2 ст.115 УК). "Установлено, что двое мужчин с целью завладения имуществом одинокого киевлянина, а именно денежными средствами, двумя квартирами, которые принадлежали ему на праве собственности, и другими материальными ценностями, разработали план убийства. Находясь в квартире потерпевшего в доме по ул.Мазепы, где он давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего задушили", - отмечается в сообщении.

Совершив убийство, подозреваемые завладели документами на квартиры. "В дальнейшем, с целью сокрытия следов преступления, обмотали тело убитого мужчины полиэтиленовыми пакетами, одеялом, картоном и другими вещами и вывезли в один из гаражных кооперативов в Киевской области. Там в подвальном помещении они намеревались спрятать тело, залив бетоном", - проинформировали в Офисе генпрокурора.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

По информации СМИ, речь идет о 65-летнем музыканте и аранжировщике Александре Деревянко.