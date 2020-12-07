Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии украинского гражданина Василенко

Мосгорсуд назначил 12 лет колонии строгого режима гражданину Украины Василию Василенко за шпионаж, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговором суда Василенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в Мосгорсуде в понедельник.

Материалы уголовного дела в отношении Василенко имеют гриф "секретно". Процесс в его отношении проходил в закрытом режиме.

Адвокат Надежда Ерусланова, защищающая Василенко, заявила, что приговор будет обжалован.

"Обжаловать будем. Приговор считаем суровым", - заявила адвокат радиостанции Business FM.

По ее словам, Василенко не признал вину в шпионаже, но "признавал состав другого преступления, и то в части, в не