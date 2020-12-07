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12:09 07.12.2020

В Украине лишь четверть водителей пользуются ремнями безопасности - исследование

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В Украине лишь четверть водителей пользуются ремнями безопасности - исследование

Средний уровень пользования водителями ремнями безопасности по Украине составляет 26%, свидетельствуют результаты исследования общественной организацией "Vision Zero".

Согласно представленному в понедельник исследованию, в Украине только четверть водителей пользуются ремнями безопасности, а именно 26,04%.

В частности, в Киеве наибольший уровень пользования ремнем безопасности – 48,2%, во Львове – 40,2%, в Черкассах – 34,5%, в Днепре – 33,2%, в Виннице – 33,1%, в Одессе – 31,7%, в Тернополе – 29,2%, в Запорожье – 38,1%, в Житомире – 27,8%, в Чернигове – 25,5%, в Николаеве – 25,1%, в Сумах – 24,6%, в Луцке – 23,8%, в Херсоне – 23,1%, в Ровно – 23%, в Хмельницком – 22,7%, в Мариуполе – 22,1%, в Ивано-Франковске – 20,9%, в Ужгороде – 19,6%, в Полтаве – 18,4%, в Харькове – 17,9%, в Черновцах – 17,4%, в Северодонецке – 15,1% и в Кропивницком – 15%.

Отмечается, что в 11 областных центрах уровень пользования ремнем безопасности увеличился, в 4 городах не изменился, а в 9 городах снизился.

Исследование проводилось в ноябре общественной организацией "Vision Zero" в сотрудничестве с Центром демократии и верховенства права в рамках Кампании «За безопасные дороги". Методом наблюдения был исследован уровень пользования ремнями безопасности в 24 городах Украины среди 33 701 водителей. В частности, в исследовании принимали участие водители всех областных центров, а также города Северодонецк и Мариуполь.

Теги: #безопасность #украина #водители
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