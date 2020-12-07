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11:57 07.12.2020

В Одессе заблокировали деятельность нелегальных call-центров, обслуживающих российский бизнес

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В Одессе заблокировали деятельность нелегальных call-центров, обслуживающих российский бизнес

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Одессе деятельность сети нелегальных call-центров, которые обслуживали российский бизнес, финансирующий террористические организации "Л/ДНР".

"Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и ІТ-специалисты. Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО", - сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обысков в помещениях сall-центров были изъяты бумажные и электронные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры с Россией.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Все организаторы схемы установлены, с ними проводят процессуальные действия.

Проверяется возможная причастность организаторов и сотрудников сети к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.

Продолжается досудебное расследование.

Теги: #рф #сбу #одесса #бизнес
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