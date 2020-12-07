События

11:47 07.12.2020

На базе отдыха в Затоке горели четыре одноэтажных деревянных дома

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На базе отдыха в Затоке горели четыре одноэтажных деревянных дома

На территории базы отдыха "Черноморские зори" (смт Затока Одесской обл.) произошел пожар, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в соцсети Facebook.

"Загорелись четыре одноэтажных деревянных дома для отдыха. В 6:25 пожарные пожар локализовали и в 07:10 - ликвидировали на площади 500 кв. м", - указывается в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

К тушению привлекались 3 ед. техники и 21 чел. личного состава.

 

Теги: #одесская_область #затока #пожар
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