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11:32 07.12.2020

Елизавета II получит вакцину от COVID-19 в порядке очереди

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Елизавета II получит вакцину от COVID-19 в порядке очереди

Королева Великобритании Елизавета II не будет иметь приоритета и получит вакцину от коронавируса COVID-19 в порядке очереди, сообщает издание Daily Express со ссылкой на собственные источники.

"У 94-летней королевы и 99-летнего принца Филиппа при вакцинации не будет каких-то особых условий, они получат прививку в порядке очереди", - говорится в сообщении газеты.

В британском правительстве отметили, что приоритет при вакцинации будет отдаваться постояльцам домов престарелых и работающим в них сотрудникам, а также медперсоналу и соцработникам.

Ранее The Mail On Sunday сообщало, что Елизавета II вместе с супругом сделают прививку от коронавируса. При этом в Букингемском дворце не стали комментировать эту информацию.

По данным издания, ведутся также обсуждения относительно вакцинации принца Чарльза и принца Уильяма.

Во вторник в Великобритании, как ожидается, начнут применять вакцину от коронавируса.

Великобритания стала первой западной страной, разрешившей массовую вакцинацию от коронавируса. В ближайшие дни в страну поступит 800 000 доз вакцины, для прививания первых 400 000 человек.

Британские власти будут использовать вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Вакцину изготавливают в Бельгии, ее нужно хранить при температуре -70C.

С начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились свыше 1,7 млн человек, более 61 тыс. скончались.

Теги: #великобритания #вакцина #королева
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