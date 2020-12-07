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10:59 07.12.2020

Кабмин договорился с Киевским часовым заводом о закупке 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" на 482,4 тыс. грн

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Кабмин договорился с Киевским часовым заводом о закупке 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" на 482,4 тыс. грн

Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров Украины договорился с ООО "Киевский часовой завод" о закупке 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра Украины" на сумму 482,4 тыс. грн.

Согласно договору от 7 декабря 2020 года, текст которого обнародован на портале ProZorro, по результатам тендера правительство должно закупить 210 кварцевых наручных мужских часов "TIME-R" 319-623 по 1,590 тыс. грн. и 110 кварцевых наручных женских часов "TIME-R" 460-623 по 1,350 тыс. грн.

Все часы будут на кожаных ремешках с размещением на циферблате изображения Малого государственного герба Украины и надписи "От премьер-министра Украины", а также с гравировкой герба и надписью "От премьер-министра Украины (имя, фамилия)" на задней крышке.

Часы будут в темно-синих и темно-красных подарочных футлярах.

Теги: #премьер #часы #кабмин
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