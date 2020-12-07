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10:51 07.12.2020

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 32 человека, 1 выздоровел – командование Медсил

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В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 32 человека, 1 выздоровел – командование Медсил

32 новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 3 тыс 271 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в понедельник утром.

Как сообщается на странице командования Медсил в Facebook, госпитализированы девять человек из общего числа заболевших за сутки, остальные 23 находятся на лечении дома под наблюдением медиков. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У лечащихся дома наблюдается легкое течение болезни.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 7 тыс 900 человек, летальных случаев - 29.

При этом днем ранее сообщалось о 7 тыс 899 выздоровевших и 3 тыс 240 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровел 1 человек, а количество болеющих увеличилось на 31. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 524 человека, у 63 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

 

Теги: #всу #коронавирус
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